Após 2 dias, investigados da “Operação Turn Off” são soltos

Lucas de Andrade Coutinho e Sérgio Duarte Coutinho Júnior, suspeitos de corromperem servidores públicos para com o objetivo de obter vantagem e lucro em licitações de contratos do Governo de Mato Grosso do Sul, estão em liberdade.

Além dos irmãos Coutinho, também foram soltos na sexta-feira (1), o ex-secretário-adjunto de educação, Édio Antônio Resende de Castro, o assessor parlamentar Thiago Haruo Mishima, e a ex-servidora Andréa Cristina Souza Lima..

Todos os processos relacionados a “Operação Turn Off” tramitam em segredo de justiça e, os cinco suspeitos forram soltos foram após entrarem com pedido de habeas corpus.

É provável que as defesas de Victor Leite de Andrade, primo de Lucas e Sérgio, Paulo Henrique Muleta Andrade , ex-coordenador da Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais), e Simone de Oliveira Ramires Castro, ex-servidora, também entrem com o pedido de habeas corpus.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: