Adolescentes que sumiram na fronteira são encontradas

Sarah Ferreira Cavalcante e Sara Medina Riquelme, que estavam desaparecidas há quatro dias, ambas de 14 anos, foram encontradas na tarde desta quarta-feira (22) em uma periferia de Pedro Juan Caballero, no Paraguai,que faz fronteira seca com o município sul-mato-grossense de Ponta Porã.

Miguela Ferreira, a mãe de uma das jovens, disse ao Ponta Porã News. “Graças a Deus, estão bem. Minha filha está muito magra, com o cabelo pintado e somente com a roupa do corpo, mas está viva”.

Segundo o site local, moradores do bairro periférico reconheceram as meninas pelas fotos que foram amplamente divulgadas denunciando o desparecimento. Testemunhas afirmam que as duas passaram os últimos dias perambulando pelas ruas da cidade paraguaia. Uma mulher chamou as meninas para sua casa, acionou a Polícia Nacional e ficou com elas até a chegada da equipe, na tarde desta quarta-feira (22)

Membros do Ministério Público de Pedro Juan Caballero devem ouvir as meninas e entender melhor o motivo do desaparecimento.