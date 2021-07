Em Porto Murtinho, adolescente mata o próprio pai

O funcionário de uma empresa tercerizada da Energisa, Fernando Alex Figueiredo, 37, morreu após levar um tiro do próprio filho,de 16 anos, na noite de domingo (25), na cidade de Porto Murtinho, a aproximadamente 473 quilômetros de Campo Grande.

Segundo Ponta Porã News, o adolescente teria atirado no peito do pai para defender a mãe de agressões. Fernando morreu na hora e o autor dos disparos ficou no local até chegada da polícia. Porto Murtinho

De acordo com as informações, o casal estava brigando quando o adolescente recebeu ligação da irmã, avisando que o pai estaria agredindo a sua mãe. Imediatamente, em posse de uma pistola calibre 22, o rapaz foi até a casa e atirou no peito do pai, acertando o coração da vítima.

Em seguida, ele foi apreendido em flagrante e a arma do crime também apreendida pelos policiais. Já o caso será investigado pela equipe Polícia Civil. Acesse também: Criança morre torturada pelos pais no final de semana

Porto Murtinho

Porto Murtinho é um município brasileiro da região Centro-Oeste, situado no estado de Mato Grosso do Sul. A cidade é considerada a última guardiã do Rio Paraguai, sendo também portal-sul do Pantanal.

(Com informações do repórter Itamar Buzzatta)

