Adolescente de 15 anos é morto com facada no peito

Na noite desta quarta-feira (29), o indígena Gabriel da Silva Benites, de 15 anos, foi assassinado, na aldeia Amambai, zona rural do município.

De acordo com informações de A Gazeta News, o menino foi morto com uma facada no peito. Segundo uma testemunha, o autor, um homem de 56 anos, e a vítima estavam consumindo bebida alcoólica, quando brigaram. Durante a discussão, o homem pegou uma faca e deu um golpe no peito do adolescente.

A polícia civil identificou o autor, ele foi autuado e preso em flagrante por homicídio. Ele estava bêbado e disse que não se lembrava do crime, mas afirma que a faca encontrada ao lado do corpo do garoto, era dele.