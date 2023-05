Acusados de matarem pecuarista durante roubo são condenados

Três indivíduos foram condenados pela 5ª Vara Criminal de Campo Grande por um crime de latrocínio que resultou na morte da pecuarista Andreia Aquino Flores. A sentença foi proferida com base nas investigações conduzidas pela Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, por meio da DERF (Delegacia Especializada em Repressão a Roubos e Furtos). O crime ocorreu em Campo Grande, no dia 28 de julho de 2022.

Conforme os detalhes apurados pela DERF, duas mulheres, sendo uma delas ex-funcionária da vítima, e um homem atuaram em conjunto para constranger Andreia Aquino Flores. O objetivo do trio era forçá-la a realizar uma transferência bancária no valor de R$ 50 mil. O trabalho minucioso de investigação resultou na identificação dos envolvidos e, posteriormente, na condenação dos mesmos.

Durante os acontecimentos, Andreia reagiu à situação e acabou sendo vítima de asfixia, resultando em sua morte.

Após o crime, os autores roubaram diversos objetos eletrônicos, incluindo um Macbook, dois celulares e uma caixa de som. No momento dos fatos, os envolvidos foram detidos em flagrante pelas autoridades e posteriormente indiciados pela DERF pelo crime de latrocínio.

O acusado foi condenado à pena de 20 anos de reclusão; enquanto as mulheres à pena de 28 anos e 24 anos.