A Polícia Civil, da 1ª DP de Corumbá, cumpriu, hoje (16), mandado de prisão contra um homem cujas iniciais do nome é V.R.S, conforme divulgado pelas autoridades.

Ele é acusado de ter praticado o crime de homicídio no feriado do dia 12/10, por volta das 22 horas, na Rua Edu Rocha, no bairro Nova Corumbá.

Na ocasião, o suspeito estava conduzindo um veículo Fiat Idea, atropelou A.A., de 54 anos e posteriormente desceu do carro e o esfaqueou no pescoço e cabeça.