Acidente grave termina com morte de motociclista

Motociclista de 19 anos, identificado como Luã Matias de Souza, morreu após se envolver em um acidente grave na noite de ontem (02), na BR-163, no perímetro urbano de Rio Verde, região norte do Estado.

Conforme informações do site Edição MS, a vítima colidiu com uma camionete por volta das 21h45. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu ao chegar no Hospital Geral Paulino Alves da Cunha.

Passageiros da camionete relataram que seguiam sentido a Ribas do Rio Pardo quando foram surpreendidos por Luã Matias que invadiu a pista.

O acidente grave foi registrado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF)

Veja mais:

Preso desaparece “misteriosamente” de cela