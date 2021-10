Morador de rua é atropelado no Centro da Capital

Um acidente de trânsito na tarde desta sexta-feira (8), aconteceu na Avenida Afonso Pena, entres as ruas 14 de Julho e a Calógeras.

Um morador de rua, que não teve o nome divulgado, estava atravessando a avenida, porém o mesmo não estava na faixa de pedestre e acabou sendo atropelado por um taxista.

O trânsito na região está muito intenso por conta de todas as obras no centro da cidade. A unidade de suporte avançado do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada e ele foi encaminhado para a Santa Casa da Capital.

(Com Itamar Buzzatta)