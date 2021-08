Acidente de barco deixa vítima fatal e crianças ficam desaparecidas

Um acidente entre dois barcos que se chocaram na noite desta terça-feira (10) no Rio Paraguai e deixou uma vítima fatal, sendo uma mulher de 23 anos e além delas duas crianças de três anos estão desaparecidas. Desde ontem, as equipes do Corpo de Bombeiros fazem buscas pelo local.

A embarcação tinha 12 passageiros e a outra havia apenas uma. Conforme informações passadas pelo Corpo de Bombeiros são de que o acidente com as embarcações aconteceu em uma região conhecida como Formigueiro, próximo à Boca do Rio Pacu, distante cerca de 15 quilômetros do porto geral de Corumbá.

Mulher tem partes do corpo carbonizadas após marido atear fogo na casa

Uma mulher de 29 anos foi resgatada com partes do corpo carbonizadas na noite desta terça-feira (10), no bairro Jardim São Conrado em Campo Grande, após o marido atear fogo na casa com ela dentro da residência. Os vizinhos acionaram o Corpo de Bombeiros e reanimaram a vítima, que sofreu uma parada cardíaca no momento em que sofreu as queimaduras.

O autor foi preso pela Guarnição do Corpo de Bombeiros que acionou a Polícia Militar. Conforme informações da equipe, ao chegarem no local o homem foi até os socorristas e confirmou que havia colocado fogo no imóvel. Logo após confessar o crime, ele disse que se pudesse colocaria de novo.

