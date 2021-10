A Polícia Civil de MS e PC de Pernambuco fizeram busca e apreensão em Corumbá-MS

Na manhã desta quinta-feira(14), a Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, em conjunto com a Polícia Civil do Pernambuco, realizou busca e apreensão no bairro Aeroporto, na cidade de Corumbá-MS. Esta é mais uma fase da operação Áquila, que tem por objetivo combater organização criminosa voltada para o tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, roubo de cargas e extorsão mediante sequestro.

Na ocasião também foi cumprido mandado de prisão temporária em desfavor de uma mulher, de 65 anos, investigada por lavagem de dinheiro e organização criminosa. Ela foi conduzida por uma equipe do Setor de Investigações Gerais da Polícia Civil (SIG) à 1ªDP de Corumbá.

A Operação Áquila teve início há cerca de um ano e cinco meses e os mandados foram cumpridos por mais de 140 policiais civis em Pernambuco e em outros seis estados: Mato Grosso do Sul, Acre, Rondônia, Pará, São Paulo e Tocantins.