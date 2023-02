‘Udu-de-coroa-azul’ pássaro ameaçado de extinção é recolhido pela PMA em Bonito

Pássaro que consta na lista de aves em ameaça de extinção foi encontrado caído no chão do pátio no Sesc (Serviço Social do Comércio), o animal da espécie Momotus momota foi visto por um homem de 41 anos, que informou a PMA (Polícia Militar Ambiental), em Bonito, a 245 quilômetros da Capital.

O animal, que estava ferido e não conseguia voar e segundo a PMA, aparentava estar doente, foi recolhido e levado para o RARAS (Recinto de Amparo e Reabilitação de Animais Silvestres), na cidade.

O Udu-de-coroa-azul é um pássaro que vive nas florestas da América Central e América do Sul. Com uma cauda é muito longa e com uma ponta exposta em forma de raquete, pesa aproximadamente 135 gramas.

O seu nome faz referência a uma coroa que circundada sua cabeça. O pássaro encontra-se na lista de vulnerabilidade como ave sob ameaça de extinção (Portaria MMA nº 444, 17 Dez 2014) https://www.wikiaves.com.br/wiki/udu-de-coroa-azul. (acesso em 2 de fevereiro de 2023 – adaptado).