Policiais morrem tentando abordar suspeitos numa Mercedes Benz

Dois suboficiais da polícia foram mortos a tiros pelos ocupantes de um carro de luxo na noite de sexta-feira (27). As vítimas foram atingidas pelos suspeitos no bairro Ciudad Nueva, em Ciudade del Leste, fronteira do Paraguai com Foz do Iguaçu (PR).

Segundo informações oficiais, os dois estavam patrulhando numa viatura, quando baleados na tentariva de abordar os ocupantes do carro Mercedes Benz, modelo antigo e com vidros escuros. Após o ataque os criminosos fugiram do local.

De acordo com o boletim de ocorrência, os suspeitos fizeram uma manobra para reverter a marcha ao tomarem conhecimento da presença da polícia. Em seguida, os policiais a bordo de uma motocicleta perseguiram os ocupantes do carro Mercedes até que os bandidos dispararam

(Com informações do repórter Itamar Buzzatta)

