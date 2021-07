Variante Delta é transmissível mesmo em vacinados

A variante Delta tem uma capacidade de transmissão maior entre as pessoas que já tomaram a vacina contra a Covid-19. Estudos revelam que as vacinas previnem a população contra a doença, mas ainda não foi comprovado que ela impeça a transmissão pelo coronavírus.

Na Inglaterra, grande parte das pessoas já foram vacinas, mas ainda assim muita gente está se infectando. A vacina protege contra casos graves, mas a nova variante é potente quanto a infecção de novas pessoas. Já no Reino Unido, onde metade da população está vacinada com as duas doses, o número pessoas internadas aumentou em mais da metade nos últimos meses.

A fabricante da vacina Pfizer já pretende desenvolver uma nova dose de reforço com o objetivo de aumentar a proteção contra a variante Delta. A queda da eficácia da vacina em Israel, segundo informações se deu em pessoas vacinadas no início do ano.