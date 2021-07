Taxa de covid se mantém abaixo de 0,90 em MS

Um dos fatores que mostram a expansão ou controle da pandemia do coronavírus, a taxa de contágio da doença segue abaixo de 0,90 há uma semana em Mato Grosso do Sul. Este dado é descrito pelos especialistas como positivo, mas eles alertam que ainda não é momento de “relaxar” nas medidas de restrição contra o vírus.

O boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (SES) mostra que a taxa de contágio começou a sua queda em julho, com 0,96 no dia 09, caindo para 0, 92 no dia 14 de julho e a partir do dia 15 chegou a 0,85. O índice desceu para 0,82 em 18 de julho e na quinta-feira (22) voltou para 0,85.

Os especialistas destacam que quando a taxa de contágio está acima de 1,00 mostra que a pandemia está “sem controle” na cidade, Estado ou País. Quando fica abaixo de 1 sinaliza que existe uma tendência de estabilização na transmissão do vírus. Mato Grosso do Sul tem o índice atual de 0,85, ou seja, significa que de 100 pessoas contaminadas, elas transmitem a doença para outras 85.

“Se trata de um dado positivo, porque mostra que está diminuindo a transmissão e circulação do vírus no Estado, o que reduz os casos sintomáticos, internações e mortes em função da doença”, descreveu a médica infectologista Andyane Freitas Tetila.

Andyane alerta que apesar do cenário positivo é preciso manter as prevenções contra o vírus. “Quando está acima de 1,00 mostra que a pandemia está sem controle, no entanto o atual índice ainda não é o ideal, portanto não é o momento de relaxar em relação às medidas de restrição”.

A médica infectologista, Mariana Croda, também concorda que o atual índice é um ponto positivo, mas que este aponta uma “tendência de queda” dos casos da Covid-19, não uma estabilidade. Para Júlio Croda este cenário reflete o “efeito da vacinação” no Estado.

O governador Reinaldo Azambuja já anunciou que a previsão é de que a população do Estado acima de 18 anos possa ser vacinada até o final de agosto. Além dos investimentos e parcerias na área de saúde, os municípios também seguem recomendações por meio do programa "Prosseguir".