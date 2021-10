Neste sábado, mais 1,9 milhão de doses da Pfizer chegam ao Brasil

Neste sábado (9), mais vacinas Covid-19 fabricadas pela Pfizer chegam ao Brasil para fortalecer o PNI (Plano Nacional de Imunizações): 1,9 milhão de doses desembarcam no país pelo Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP).

Esse lote é o primeiro entregue referente ao segundo contrato firmado pelo Ministério da Saúde com a farmacêutica, que prevê a entrega de mais 100 milhões de doses até o fim de 2021. As últimas remessas do primeiro contrato foram entregues ao Brasil na terça-feira (5). Desde o começo da campanha, em janeiro de 2021, o Ministério da Saúde já distribuiu mais de 88 milhões de doses da Pfizer.

A farmacêutica utiliza RNA mensageiro sintético na fabricação das vacinas, que auxilia o organismo a criar uma memória e gerar anticorpos contra o coronavírus.