MS registra 32 mortes por coronavírus em 24h; 16 em Campo Grande

Mato Grosso do Sul tem redução de 50% das mortes por covid em um mês

Na manhã desta terça-feira (20), a Secretaria de Estado de Saúde (SES) informou que Mato Grosso do Sul registrou mais 32 óbitos por coronavírus, chegando a 8.725 vítimas, sendo as mais recentes com idades entre 27 e 94 anos.

Somento em Campo Grande, foram 16 óbitos nas últimas 24 horas. A Capital do Estado é a mais afetada com ocupação de leitos de UTI/SUS, com 84% dos espaços ocupados. Seguida por Três Lagoas (63%), Dourados (52%) e Corumbá (52%).

Foram confirmados também 261 novos casos da doença no Estado, chegando a 348.893 infectados desde o início da pandemia. Do total, 332.038 são considerados recuperados e 7.479 estão em isolamento domiciliar.

Outros 651 permanecem hospitalizados, 286 em leitos clínicos e 365 em UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Acesse também: Mato Grosso do Sul tem redução de 50% das mortes por covid em um mês