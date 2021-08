MS recebe 62,2 mil doses de vacinas contra COVID. Foi a primeira remessa desta quarta-feira (4). O lote do Ministério da Saúde chegou em Mato Grosso do Sul com exatas 62.230 doses por volta das 7 horas com 16.600 doses de Coronavac.

A próxima remessa continha 45.630 doses da Pfizer e chegou às 17h35, no Aeroporto Internacional de Campo Grande. Para o secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, os 79 municípios do Estado têm feito um trabalho louvável e fazendo com que o Estado permaneça em primeiro lugar no ranking de vacinação no Brasil.

“Recomendo que os municípios não deixem as doses na geladeira e precisamos que estas equipes fiquem a postos para avançar na imunização”. A destinação para a vacina é como primeira dose nos municípios que ainda finalizaram a imunização em adultos acima de 18 anos.

Às 07h30 desta quinta-feira (5), as vacinas poderão ser retiradas pelos municípios na CEVE (Coordenadoria Estadual de Vigilância Epidemiológica).

Vacinas contra COVID

Foram mais de 2.397.241 milhões de doses aplicadas em Mato Grosso do Sul. Cerca de 1.449.129 tomaram a primeira dose. Já para a segunda, são 717.050 e 231.062 com dose única.

Estes dados, conforme levantamento nacional, colocam Mato Grosso do Sul entre os estados brasileiros com melhor desempenho na vacinação. Muitas vezes ocupando a primeira posição. São 80.71% da população adulta vacinada. A porcentagem é para maior de 18 anos. Já totalmente imunizados foram 45.54%.

