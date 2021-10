Mais um lote de vacinas Pfizer, chega ao Brasil

Nesta quinta-feira (14), chegou ao Brasil, no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, mais uma remessa de vacinas da Pfizer contra covid-19. As entregas estão previstas ainda para esta semana. O lote é de 912.600 mil doses, e até domingo (17) chegará ao país, mais 9.128.512 doses.

As entregas fazem parte do segundo contrato entre a Pfizer e o governo federal, assinado em 14 de maio, que prevê mais 100 milhões de doses de vacinas entre outubro e dezembro. O primeiro lote deste contrato chegou ao Brasil no último sábado (9), com 1.989.000 doses.

Segundo o Ministério da Saúde, desde o início da campanha, que foi em janeiro de 2021, já foram distribuídas mais de 94 milhões de doses da Pfizer. Antes de serem distribuídas, as vacinas passam por um controle de qualidade para que cheguem com segurança aos devidos lugares.