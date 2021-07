Domingo é de repescagem e vacinação para pessoas com mais de 41 anos

Neste domingo (4), a Prefeitura de Campo Grande dará continuidade na vacinação contra a Covid-19 para pessoas com 41 anos ou mais e aplicação da segunda dose de Coronavac-Sinovac-Butantan e também da Astrazeneca-Oxford-Fiocruz. A aplicação da dose de reforço também está sendo ampliada para quem se vacinou com o imunizante da Pfizer-Comirnaty.

Conforme calendário divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), além da repescagem por faixa etária, a vacinação está sendo destinada para as pessoas que tomaram a primeira dose de Coronavac até o dia 13 de junho e aquelas que se vacinaram com Astrazeneca até o dia 4 de maio. O município também está antecipando a aplicação da segunda dose para as pessoas que se vacinaram com a Pfizer até o dia 4 de maio.

Desde o dia 19 de janeiro, já foram aplicadas 590.345 doses de vacinas contra a Covid-19 em Campo Grande. Conforme o “Vacinômetro”, 386.701 pessoas receberam a primeira dose, o equivalente a 42.68% da população da Capital. Destas, 203.642 já estão completamente imunizadas, ou seja, receberam as duas doses ou a dose única fechando o ciclo vacinal, totalizando 20.52% dos campo-grandenses.