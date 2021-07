Após 60 dias, MS volta a registrar número de mortes com apenas um dígito

Depois de 60 dias, Mato Grosso do Sul registrou o número de mortes em decorrência da COVID-19 com apenas um dígito. Nessa segunda-feira (12), nove mortes foram registradas e a média móvel dos últimos sete dias diminuiu mais uma vez, chegando à média de 24,6 mortes por dia.

Há 14 dias ainda estávamos anunciando mais de 50 mortes por dia. Isso mostra que estamos vencendo a doença no Estado, mas a nossa meta é de anunciar aqui que não houve o registro de nenhuma morte”, assegurou o secretário estadual de Saúde, Geraldo Resende.

Entretanto, outras 12 mortes estão em investigação. Em queda, a taxa de ocupação de leitos em Dourados já está inferior a 50%.No domingo (11) a taxa era de 47% nos leitos COVID e 34 vagas estavam disponíveis. Este já é considerado o menor número desde o dia 29 de dezembro de 2020.

Segundo a secretária adjunta Crhistinne Maymone, ainda não é possível baixar a guarda. “Não podemos esquecer das medidas de segurança, de usar a máscara porque tem muita gente achando que tomou as duas doses e já não precisa usar mais”, enalteceu.

Ontem, o Estado registrou 329 novos casos e média móvel de 750,3 casos por dia. Inclusive, Resende chegou a mencionar que às segundas-feiras o número sempre é menor.

No Lacen e em laboratórios parceiros existem apenas 344 exames em análise. Crhistinne aproveitou para fazer um pedido aos municípios para que continuem realizando testes. “Temos de continuar testando, não é hora de parar. Então todos aqueles que procuram uma unidade de saúde próxima se queixando de sintomas respiratórios devem ser testados”, ressaltou.

A taxa de contágio também continua em decréscimo pelo 14º dia seguido. Nessa segunda-feira o índice era de 0,93. A fila de espera também segue com poucos pacientes. A regulação de Campo Grande estava com 30 pacientes, a de Dourados com um e a do Estado zerada. Dos casos ativos, 642 estão internados. Do total, 293 em leitos clínicos e 349 em UTIs.

27ª semana epidemiológica

No último sábado (10) foi encerrada mais uma semana epidemiológica no Estado, a segunda após o decreto. E mais uma vez os números apresentaram queda. Durante toda a semana foram registrados 5.218 novos casos, praticamente metade do registrado na semana 24, primeira do decreto em vigor, quando foram 10.053 novos casos.

Em relação às mortes, de 4 a 10 de junho, foram registradas 205, 124 mortes a menos que na 24ª semana, uma redução, em três semanas, de mais de 37%.

