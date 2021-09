Brasil já vacinou completamente 40% da população. São cerca de 64 milhões de pessoas , de acordo com balanço divulgado nesta sexta-feira (3) pelo Ministério da Saúde. Os dados são para quem tem mais de 18 anos. Mas, se for contabilizar apenas a primeira dose, os números mais que dobram chegando a 132 milhões, ou 83,4% do público-alvo de 160 milhões.

Para o Ministério da Saúde, os resultados são visíveis, principalmente na queda na taxa de ocupação dos leitos de COVID-19, de enfermaria e UTI, abaixo de 50% e dentro dos padrões de normalidade em 19 estados do país. Outro dado que demonstra a necessidade de se vacinar são das médias móveis de casos e óbitos que nos últimos dois meses, demonstraram uma redução de 61% e 60%, respectivamente.

De acordo como o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, as metas estão sendo cumpridas. “Vamos continuar avançando e contando com apoio de todos. Quando assumi o Ministério da Saúde o objetivo era vacinar 1 milhão de pessoas por dia, número que estamos atingindo com normalidade. Se continuarmos nesse ritmo será possível vacinar todo público-alvo do país com as duas doses até o mês de outubro”, destacou o ministro da Saúde.

