Inmet emite alerta de tempestade com ventos de até 100 km/h

Calor e as altas temperaturas marcaram o início domingo (5), mas o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um alerta de tempestades em parte do Mato Grosso do Sul, com ventos de até 100 km/h. O estado tem dois avisos meteorológicos de chuvas intensas e tempestades, com vigência até às 09h (horário local) de segunda-feira (06).

O alerta laranja de tempestade, que indica perigo, abrange sete municípios sul-mato-grossenses da região leste (Aparecida do Taboado, Bataguassu, Brasilândia, Paranaíba, Santa Rita do Pardo, Selvíria e Três Lagoas).

São previstas chuvas de até 100 milimetros por dia e ventos entre 60 e 100 quilômetros por hora nestas regiões. Há ainda o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas, segundo o instituto.

Já o alerta de chuvas intensas, na cor amarela, prevê 67 cidades de Mato Grosso do Sul com acumulados de até 50 milímetros por dia e ventos fortes que podem alcançar até 60 quilômetros por hora. Para essas cidade há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Entre as medidas de precaução indicadas pelo Inmet, está, em caso de rajadas de vento, não se abrigar debaixo de árvores, pelo leve risco de queda e descargas elétricas, e não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.