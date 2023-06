Fazenda ecológica de MS é premiada por sustentabilidade

A Estância Mimosa, localizada em Bonito (MS), recebeu a certificação de sustentabilidade na categoria Ouro Green Destinations – Latino América, na noite desta terça-feira, 6, em evento que tem o objetivo de conectar profissionais de sustentabilidade, destinos e conselhos de turismo por meio de boas práticas e troca de experiências, abrindo debates sobre o desenvolvimento de um turismo mais responsável e sustentável na América Latina. Para conquistar a certificação, a empresa é auditada por consultores do DEL Turismo em uma escala de 12 itens com vários critérios que devem ser avaliados. Estão aptas a receberem a certificação “ouro” só as que atendem a partir de 95% desses requisitos.

Entre os vários benefícios da certificação, está a maior visibilidade. “Há um selo que será usado em toda sua comunicação, e essa empresa irá – automaticamente – ser apresentada no Good Travel Guide e em outros sites parceiros”, afirma a coordenadora do Del Turismo de Mato Grosso do Sul, Camila Fernandes. “No mundo todo há uma grande demanda por empresas e produtos com práticas sustentáveis e conquistar essa certificação, certamente, será um diferencial da marca”.

Empresas que apostam na sustentabilidade estão conquistando uma importante parcela de consumidores. Um estudo da Opinion Box, por exemplo, que entrevistou 2.246 pessoas levantou que o impacto das ações sustentáveis e de ESG pode ser sentido nos bolsos das empresas, facilitando a conquista de clientes (75%) e, o melhor, eles ficam mais satisfeitos (75%).

Sobre o evento – O evento, que reúne profissionais e empresários de todo trade turístico do País, está sendo realizado em Bombinhas (SC) pela FACISC e Instituto DEL. Esta é a primeira edição regional da América Latina, que termina hoje. O evento combinou palestras e workshops sobre desenvolvimento sustentável no turismo nacional e internacional, networking com líderes do setor, apresentações de destinos referência e histórias de boas práticas, além de visitas de campo que possibilitam os participantes a testemunhar, na prática, a aplicação do turismo responsável na cidade sede do evento.

Sobre o Del Turismo – A Rede DEL Turismo foi criada em 2018e é composta por entidades públicas e privadas, que unem esforços para promover o turismo sustentável em todo território brasileiro. Em Mato Grosso do Sul, o Programa Del Turismo é coordenado pela Fecomércio MS e executado pelo SENAC MS. Este ano, os municípios de Pedro Gomes, Aquidauana, Bodoquena e Ladário integrarão o Programa , sendo que Pedro Gomes está no segundo ano do projeto e, já em 2022, atingiu o Top 30 em reconhecimento por realizar boas práticas no turismo e esteve no Top 100Melhores Histórias de Destinos Responsáveis da Green Destinations.

