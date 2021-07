Youtube exclui vídeos de Bolsonaro sobre cloroquina

O Youtube excluiu nesta quarta-feira (21) vídeos do presidente Jair Bolsonaro de seu canal porque mencionavam o uso da cloroquina e ivermectina como tratamento preventivo contra Covid-19. A medida foi adotada pela comprovação científica de ineficácia dos medicamentos para a doença.

Em comunicado emitido pela plataforma, foi informado uma análise cuidadosa dos vídeos, que foram removidos por violar as políticas do site de informações médicas incorretas sobre a Covid-19.

“Nossas regras não permitem conteúdo que afirma que hidroxicloroquina e/ou ivermectina são eficazes para tratar ou prevenir Covid-19; garante que há uma cura para a doença; ou assegura que as máscaras não funcionam para evitar a propagação do vírus”, informou.

O Youtube afirmou ainda que as diretrizes seguem o que as autoridades de saúde locais e globais determinam e, com base nisso, é aplicada na plataforma “independentemente de quem seja o produtor de conteúdo ou de visão política”.

Alguns dos vídeos se referem as lives feitas por Bolsonaro.

Confira mais notícias no jornal impresso.