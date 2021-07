Willian Bonner mede palavras ao desmentir Bolsonaro

William Bonner já foi xingado por Bolsonaro de “sem-vergonha”, “maior canalha”, “mentiroso” e “cara de pastel”. Portanto nunca revidou no mesmo tom. O apresentador do Jornal Nacional voltou a dar prova de seu autocontrole nas edições desta semana em rede nacional.

Ele usou os eufemismos “inverdade” e “declaração inverídica” para dizer que o presidente mentiu ao alegar ter sido proibido pelo STF de atuar amplamente no combate à pandemia de covid-19 e ao rebater denúncias de fraude nas urnas eletrônicas. Em ocasiões anteriores, ao contestar Bolsonaro por outras declarações, amenizou com “faltou com a verdade”.