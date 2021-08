Voto impresso gera discussão na Assembleia de MS

A votação da PEC 135/19 (Proposta de Emenda à Constituição) do Voto Impresso Auditável pela comissão especial da Câmara Federal está agendada para a tarde de hoje (5). E na véspera da análise do tema, os deputados Pedro Kemp (PT) e Coronel David (sem partido) protagonizaram discussão ferrenha durante a sessão da Assembleia Legislativa ontem (4). Nisso, ao menos cinco parlamentares se posicionaram favoráveis à proposta defendida pelo presidente Jair Bolsonaro.

O embate entre o petista e o bolsonarista teve início quando o deputado Pedro Kemp fez críticas ao governo de Jair Bolsonaro e afirmou que o debate sobre o voto impresso auditável é uma forma de desviar o foco da gestão, diante da pandemia e do aumento da inflação.

Contra a PEC, Kemp afirma que Bolsonaro cria factoides e dissemina informações falsas sobre o voto impresso fugindo dos reais problemas do país e atacando a democracia. Ele diz que o governo federal é incompetente e que o Brasil voltou ao patamar da fome pela má gestão.

“O sistema eleitoral eletrônico é usado há 25 anos sem nenhuma fraude comprovada. As urnas eletrônicas são modernas, rápidas e seguras. Com a popularidade em queda, Bolsonaro faz o debate em torno do voto impresso para tumultuar as eleições e evitar sua derrota”, disse Kemp.

Após isso, o deputado Coronel David afirmou que o petista fez acusações injustas e que a oposição está inventando narrativas falsas para prejudicar o Governo Bolsonaro.

“Se o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) pedir o indiciamento do presidente no inquérito das ‘fake news’ e se o Poder Judiciário indiciar as pessoas sem a participação do Ministério Público nós estaremos ‘rasgando’ a Constituição Federal. Os petistas ficam torcendo por atos ilegais e antidemocráticos e se isso acontecer será um atentado contra a independência e a harmonia que deve existir entre os Poderes da República”, afirmou Coronel David.

Para Coronel David, os discursos contra o voto impresso auditável são narrativas criadas pela oposição para prejudicar o Governo Bolsonaro. “O voto é a alma da democracia. A confiança e a transparência de um processo eleitoral constituem requisitos básicos para uma democracia saudável. Ninguém quer incendiar a República e muito menos dar golpe. Aliás, como podemos dizer que alguém quer dar golpe querendo fortalecer a democracia e melhorar o processo eleitoral? Somos favoráveis à modernização da urna eletrônica com o voto impresso auditável, que está sendo discutido na CCJ da Câmara dos Deputados, por meio da PEC 135/2019”, frisou Coronel David.

Deputados favoráveis

O deputado Lidio Lopes (Patriota) também saiu em defesa do presidente Bolsonaro e citou que é a favor do voto impresso. “O que na verdade é proposto não é você ter acesso a nada. É que você vote e olhe e o papel caia em outra urna sem você tocar no comprovante. Hoje não conseguimos materializar nada da maneira como é feito. Você acredita exatamente naquilo que é apurado. No voto auditável tem como fazer a conferência.”

A deputada Mara Caseiro (PSDB) afirmou que todas as tentativas de trazer segurança ao sistema eleitoral são salutares. “Entendo que o voto auditável é seguro. Quanto mais transparência, melhor ao eleitor. Não tem por que ter medo.” O bolsonarista Capitão Contar (PSL) também é a favor da PEC e já se posicionou em outras ocasiões.

Neno Razuk (PTB) disse que todo o avanço tecnológico é importante. “Não vejo motivos da direita, esquerda ou centro ter medo do voto auditável. É uma segurança a mais para a população.” Já o presidente da casa, deputado Paulo Corrêa (PSDB), acredita que não seja o momento para tal discussão.

Câmara

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), disse que o debate sobre o voto impresso está mal colocado e defendeu prudência e paciência para que o Legislativo possa decidir sobre o assunto sem gerar atritos entre as instituições democráticas. O parecer do relator, deputado Filipe Barros (PSL-PR), deve ser votado hoje. (Andrea Cruz)