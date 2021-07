Vizinho encontra homem morto com marca de sangue na boca

Um homem de 63 anos foi encontrado morto na manhã deste sábado (24), no interior de usa residência, na região próxima à Praça Paraguaia, em Dourados – distante 228 quilômetros de Campo Grande.

De axordo com o Dourados News, a Guarda Municipal acionou a Polícia Civil para atender a ocorrência à Rua Campo Grande, no Jardim Londrina, onde um vizinho teria ido até a casa da vítima para visita-lo, e o encontrou já sem vida, caído no quarto.

O homem não possuía sinais violência física aparentes, mas havia uma marca de sangue no rosto, próximo a região da boca, possivelmente decorrente da queda sofrida.

Segundo relatos, ele seria alcóolatra, não usava drogas e que aparentemente tinha distúrbios mentais.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, Depac, de Dourados, e segue investigação.