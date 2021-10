Vítima que sobreviveu a ataque na fronteira é transferida de hospital

A 5ª vítima que sobreviveu ao ataque na fronteira, no último sábado (9), no qual quatro pessoas morreram, sendo dois brasileiros e dois paraguaios, foi transferida de hospital. A informação foi confirmada pela direção do Hospital Regional Dr. José de Simone Netto, em Ponta Porã (MS).

Segundo informações da assessoria, a paciente que deu entrada na unidade, vítima de disparo de arma de fogo foi transferida. Ainda conforme a nota, “ela recebeu atendimento de urgência necessário, avaliação clínica e neste momento está sendo transferida para outra unidade hospitalar”.

A transferência ocorreu por questões de segurança e sigilo da paciente e, seguindo orientações dos órgãos policiais, não será informado para qual unidade hospitalar a paciente dará seguimento ao tratamento.

Confira outras notícias em nossa versão digital