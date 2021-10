Vídeo: simulação de roubo a banco na Capital mobiliza 1,2 mil policiais

Cerca de 1,2 mil policiais entre Polícia Civil, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal, participaram da simulação a roubo de banco, na (Operação Cangaço), na madrugada desta sexta-feira (15) em Campo Grande. A concentração aconteceu no bairro Coronel Antonino, no cruzamento com a Doutor Ferreira de Andrade.

Durante a simulação, foram usados explosivos, armamento próprio, roupas específicas e inúmeras viaturas. Policiais invadiram a agência do Banco do Brasil e viaturas cercaram o prédio, como um cerco para impedir fuga de criminosos. As etapas da operação foram concluídas após 4 horas.

A ‘invasão’ se apoiou em fatos recentes, registrados em pelo menos três cidades do país.

Com informações de Itamar Buzzatta

