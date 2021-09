Vídeo: motorista derruba poste de luz em acidente na rua Plutão

Um condutor em alta velocidade não conseguiu fazer a curva na manhã deste sábado (25) e bateu o veículo contra um poste da rua Plutão, no sentido ao centro da cidade de Campo Grande. A energisa foi acionada para restaurar a energia da região.

Segundo o socorrista Vinícius Santana, o motorista bateu no meio-fio de um canteiro e foi parar no outro lado da via. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhando para o Hospital da Santa Casa. O BPMTrân (Batalhão de Polícia Militar de Trânsito) também esteve no endereço colhendo informações. Acesse também: Motorista causa acidente e foge do local na Gury Marques

(Com informações do repórter Itamar Buzzatta)