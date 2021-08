Vídeo: madeireira inaugurada esse ano pega fogo e fica parcialmente destruída

Uma madeireira inaugurada em janeiro deste ano, na Avenida Gunter Hans localizada no bairro Jardim Tijuca, em Campo Grande, ficou parcialmente destruída após pegar fogo durante a madrugada de hoje, domingo (29). O incêndio começou por volta das 2h, quando populares acionaram Militares do Corpo de Bombeiros para conter as chamas.

O incêndio gerou muito prejuízo ao proprietário, que perdeu maquinários, madeiras que estavam estocadas e parte da estrutura. Foram necessárias 4hrs intensas de combate ao fogo para por fim ao incêndio, além de 80 mil litros d’água.

Com informações de Itamar Buzzatta