Vídeo: Ex-marido mata mulher na cama com atual – Uma empresária foi violentamente assassinada a golpes de faca pelo ex-marido. A mulher foi morta na cama onde estava com o atual companheiro. O crime foi gravado pelas câmeras de segurança da casa.

No vídeo é possível ver o homem entrando na residência. Ele vai até a cozinha, pega uma faca e sobe até o quarto onde a mulher estava com o atual companheiro. Antes de matar sua ex, ele desfere golpes de faca no atual da vítima que consegue fugir.

Segundo informações a vítima já tinha prestado vários boletins de ocorrência por violência doméstica. O assassino foi preso. O crime aconteceu no Paraguai.

Feminicídio

O crime de feminicídio cresceu 41,7% no ano passado em Mato Grosso do Sul. Os dados são do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgados ontem (15), e a taxa é de 3 mortes a cada 100 mil habitantes. Conforme o levantamento, em 2020, 43 mulheres foram vítimas de feminicídio no Estado, 13 a mais que em 2019.

No Brasil, o ano passado encerrou com 1.350 feminicídios. O Anuário também aponta que foram concedidas menos medidas protetivas em 2019, em Mato Grosso do Sul, sendo 9.734, ao passo que em 2019 foram 203 a mais.

Também houve queda nos registros de estupro e estupro de vulnerável de 16%. Em 2020, foram 1.936 casos, ao passo que no ano anterior houve 2.280. Outros crimes que também diminuíram foram: assédio (38%) e importunação sexual (18%).

