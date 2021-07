Vice-governador Murilo Zauith retorna ao hospital após complicações da covid-19

O vice-governador Murilo Zauith (DEM) retornou ao Hospital Israelita Albert Einsten, em São Paulo, ontem (15), em razão da piora no quadro por conta das sequelas da covid-19. Infectado pelo vírus em 21 de janeiro, Murilo passou quase seis meses no Albert Einsten, onde ficou 40 dias entubado. O vice-governador teve alta no dia 6 de julho e retornou a Dourados, onde permaneceu fazendo fisioterapia em casa até necessitar ficar hospitalizado no Hospital do Coração, dia 11 de julho. Zauith apresentou baixa saturação, segundo pessoas próximas.

Ele passa por exames em São Paulo e permanece acompanhado da esposa, a empresária Cecília Zauith.

Internações

O empresário contraiu coronavírus em janeiro deste ano, quando se preparava para assumir o governo do Estado durante as férias de Reinaldo Azambuja (PSDB). Por conta da gravidade da doença, Murilo precisou ser encaminhado a São Paulo (SP) e o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Paulo Corrêa (PSDB), assumiu o governo por cerca de uma semana.

O vice-governador ficou mais de cinco meses no Hospital Israelita Albert Einsten em tratamento, precisando inclusive ser entubado. Em comunicado feito pela família em maio, a informação era de que ele permanecia no local para a reabilitação. No início deste mês, o vice-governador retornou para Dourados. (Andrea Cruz com Dourados News).