Vereador é preso por atirar contra sobrinho; jovem perdeu o olho

O vereador Claudemiro Pereira Lescano (MDB) foi preso nesta terça-feira (06) por ter realizado disparos com uma arma de pressão contra o sobrinho de 20 anos e a tia da vítima. O jovem chegou a perder a visão de um dos olhos devido a lesão gravíssima. O caso ocorreu no dia 23 de maio em Coronel Sapucaia, a 396 km de Campo Grande.

O homem alega ter agido em legítima defesa, porém o jovem afirma que foi agredido sem motivação pelo suspeito que estava bêbado. Apesar do crime ter ocorrido no mês de maio, testemunhas relataram ter sofrido ameaças do vereador, motivo que levou a polícia a representar pela prisão do autor.

Policiais civis das delegacias de Ponta Porã, Amambai e Paranhos realizaram a prisão do alvo no interior da aldeia nesta manhã. No local, a polícia apreendeu a arma utilizada por Claudemiro.