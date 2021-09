Venda de veículos registra pior agosto em 16 anos

Desde agosto de 2005, quando as vendas somaram 151,6 mil unidades, não se registrava volume tão baixo para o mês

As vendas de veículos registraram queda de 5,8% no último mês de agosto, sendo considerada a pior margem para a época em 16 anos, segundo a Fenabrave. O comparativo que avalia o cenário de agosto de 2005 para 2021, aponta que de lá para cá, é a primeira vez que o mercado registra baixa, que só foi vista no primeiro ano, com apenas 151,6 mil carros comercializados.

Já neste ano, a diferença não foi tão grande, o mercado de automóveis vendeu 172,8 mil unidades, entre carros de passeio, utilitários leves, como picapes e vans, caminhões e ônibus, de acordo com o balanço divulgado nesta quarta-feira (02). Já na comparação com julho, o recuo foi de 1,5%, completando, assim, o terceiro mês consecutivo de queda nos emplacamentos.

No acumulado desde o início do ano, as vendas chegaram a 1,42 milhão de veículos no mês passado, 21,9% a mais do que no mesmo período de 2020. A base de comparação, contudo, é fraca, já que o comércio de automóveis teve de ser suspenso na chegada da pandemia ao País. O problema agora é a falta componentes, sobretudo eletrônicos, que paralisa linhas de montagem e provoca, como consequência, falta de carros nas concessionárias.