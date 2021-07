Veja quem vacina neste sábado (31) – A vacinação contra a Covid-19 continua neste sábado (31), para pessoas que precisam receber a dose de reforço de três vacinas: Coronavac-Sinovac-Butantan, Astrazeneca-Oxford-Fiocruz e Comirnaty-Pfizer, seguindo calendário divulgado pela Sesau (Secretaria Municipal de Saúde).

Irão receber a segunda dose quem tomou a primeira dose de Coronavac até o dia 5 de julho, quem se vacinou com a Astrazeneca até 29 de maio e quem se vacinou com a Pfizer até o dia 31 de maio. Quem tiver dúvida em relação a data da primeira dose, é possível acessar a carteirinha digital através do site: http:vacina.campogrande.ms.gov.br.

Confira os locais de vacinação

Drive-thru Ayrton Senna – 7h30 às 17h

Drive-thru CASSEMS – 7h30 às 17h

Drive-thru UCDB – 7H30 às 17h

Seleta –7h30 às 17h

Unidades de saúde – 7h30 às 17h

Boletim epidemiológico desta quinta-feira (29), aponta que 32, 13% da população de Mato Grosso do Sul já está vacinada. Até o momento 2.251.945 doses já foram aplicadas, dessas 1.349.219 são primeira dose, 672.156 segunda dose e 230.570 dose única. Apesar do Estado avançar na vacinação, ainda a recomendação é para que a população utilize máscara e evite aglomerações.

Ainda de acordo com o boletim, foram confirmados mais 499 novos casos, totalizando 354.720 casos confirmados até o momento. Também foram confirmados 17 novos óbitos. 8.910 perderam a vida desde o início da pandemia. Também foram registrados 6.949 pacientes em isolamento domiciliar e outros 594 hospitalizados. E outros 338.267 venceram a Covid-19.