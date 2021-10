Vacinação contra COVID-19 acontece no drive-thru da UCDB

Neste domingo (3), a Prefeitura de Campo Grande dá continuidade a vacinação contra a COVID-19 com a aplicação da primeira, segunda e terceira dose. O atendimento acontece apenas no drive-thru UCDB.

Conforme o calendário estabelecido pela Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), a aplicação da terceira dose está aberta para trabalhadores da saúde de 18 anos ou mais que tomaram a segunda dose até o dia 2 de abril, idosos de 60 anos ou mais vacinados com a segunda dose até o dia 30de maio e pessoas com alto grau de imunossupressão c1m 18 anos ou mais vacinadas com a segunda dose há pelo menos 28 dias também devem receber a dose de reforço.

Já a segunda dose é voltada para pessoas que tomaram Comirnaty-Pfizer até 12 de setembro, Astrazeneca-Oxford-Fiocruz até o dia 2 de agosto ou a Coronavac-Sinovac-Butantan até o dia 11 de setembro. A data da aplicação das vacinas pode ser consulta na carteirinha digital dis ponível no site de cadastro: http://vacina.campogrande.ms.gov.br.

Quem ainda não tomou a primeira dose pode procurar o drive. A vacinação será feita mediante disponibilidade de doses.

Pessoas que tomaram a segunda dose em outros estados e municípios e estão no período de recebimento da dose de reforço, é necessário fazer o cadastro no site. A liberação deve acontecer em até 48h úteis e a confirmação será encaminhada via email.