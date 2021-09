Um em cada cinco quilômetros de ruas em Campo Grande segue sem asfalto

Na Capital apenas 2,5 mil quilômetros de vias estão pavimentadas

Um em cada cinco quilômetros de ruas em Campo Grande continua sem asfalto. E, no ritmo atual de trabalho, essa quantidade total de vias de terra só seria pavimentadas totalmente em 26 anos.

Esta é a média revelada ao O Estado pela própria prefeitura e que mostra que, de cerca de 3,2 mil quilômetros de ruas da Capital, somente 2,5 mil quilômetros estão de fato pavimentados. Ou seja, 700 quilômetros de ruas continuam sendo de terra.

“O desejo maior de quem mora em rua sem asfalto, é ter asfalto. Então, desde o início da gestão estamos tentando minimizar esse problema que é grande no nosso município”, disse o secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Rudi Fiorese.

A prefeitura não revelou onde está localizada a maioria dos 700 quilômetros sem asfalto da cidade. Mas Fiorese conta que os principais bairros sem pavimentação são, na região leste, Jardim Noroeste, Rita Vieira e Itamaracá, e na região sul, Los Angeles, São Conrado, Santa Emília e Caiobá.

Por meio de nota, a gestão Marquinhos Trad (PSD) informou que nos últimos cinco anos foram executados 135 quilômetros de asfalto novo e 140 quilômetros de recapeamento. O planejamento para os próximos três anos da gestão prevê mais 200 quilômetros de ruas asfaltadas.

Na média, a gestão Trad asfaltou 27 quilômetros por ano de ruas. Para cumprir a meta estabelecida, esse índice precisa subir para 67 quilômetros anuais. Na proporção e no ritmo atuais de trabalho do governo municipal, a Capital só teria todas as suas ruas asfaltadas em 26 anos.

“A gente só fala em previsão quando tem o recurso assegurado e para essas regiões, ainda não temos isso, mas o trabalho é contínuo para conseguir isso. Quando o prefeito Marquinhos Trad consegue, nós definimos os projetos e anunciamos as obras”, explicou o secretário.

Outros pontos conhecidos pelas suas ruas de terra, como os bairros da região norte, sendo o principal deles o Nova Lima, estão em processo de asfaltamento. Na região sul, Jardim Centenário, Tarumã, Oliveira e Parque Dallas também estão com obras iniciadas. Na região oeste, as pavimentações acontecem no Nova Campo Grande.

“Tudo isso faz parte do programa de obras que vem sendo desenvolvido e executado desde o início da gestão para conseguirmos as melhorias para essas regiões”, disse Fiorese.

A prefeitura prepara a licitação das últimas duas da pavimentações no Nova Lima (31 km das etapas C e D), Jardim Centenário (5 km) e Tarumã (1 km). Está em andamento a concorrência pública para contratar 4 km de asfalto no Santa Luzia. Já estão sendo realizadas as obras no Rita Vieira e Ramez Tebet.

No fim de agosto, o Ministério do Desenvolvimento Regional empenhou R$ 16,5 milhões para a prefeitura in vestir na execução de 28,18 quilômetros de pavimentação em quatro bairros nas regiões urbanas do Bandeira (Tiradentes, Itatiaia e Jardim Mansur) e do Segredo (Bosque das Araras).

Segundo Fiorese, depois do empenho do recurso (viabilizado por emenda parlamentar da bancada federal), o passo seguinte é a assinatura do contrato com a Caixa Econômica Federal. A expectativa é de que após o trâmite burocrático as obras iniciem em 2022.

No Jardim Itatiaia, estão programados 14,7 km. Serão asfaltadas 45 ruas. O bairro Tiradentes terá 8,9 km de asfalto, distribuídos em 42 ruas. O Jardim Mansur terá dez ruas asfaltadas (2,18 km) e o Bosque das Araras, 18 ruas (5,54 km).

“Não é fácil morar onde não tem asfalto, convivendo com poeira, o barro e a rua cheia de buraco. Foram tantas promessas ao longo das últimas décadas”, disse o aposentado Assil Gomes, 77 anos, que há 25 deles mora no Nova Lima.

Rafael Ribeiro