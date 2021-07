Trabalhador cai de caminhão e morre em Campo Grande

Homem, identificado como Sílvio Antônio Dias, de 44 anos, morreu após cair de um caminhão de recicláveis nesta sexta-feira (16). O caso ocorreu no bairro Vivendas do Parque, em Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, o acidente aconteceu no momento que Sílvio estava carregando o caminhão com materiais recicláveis. A vítima, que estava em cima da caçamba, se desequilibrou e caiu de costas no chão.

Quando as autoridades chegaram encontraram o corpo do homem sem vida caído ao lado do veículo, modelo Ford/ Cargo.

O caso foi registrado como morte a esclarecer.