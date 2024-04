Tempo estável e altas temperaturas predominam em MS nesta quinta-feira

A quinta-feira (4), Mato Grosso do Sul será de estabilidade climática, prometendo ser um dia ensolarado e quente em todas as regiões. Conforme o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), os termômetros podem alcançar a marca dos 35ºC, tornando esta jornada um desafio para enfrentar o calor.

O avanço de uma alta pressão atmosférica é o protagonista desse cenário de tempo firme, mas, há alerta para possíveis pancadas de chuva, especialmente nas regiões centro-norte e oeste do estado.

Na capital, Campo Grande, o dia começou com céu claro e temperatura amena de 22ºC, e a previsão é de que os termômetros subam gradativamente, atingindo uma máxima de 32ºC ao longo do dia, conforme relatórios do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Já nas regiões pantaneira e sul, o calor promete ser mais intenso. Cidades como Corumbá, Aquidauana, Miranda e Coxim podem experimenciar máximas de 34ºC, enquanto em Porto Murtinho a previsão é de 33ºC. Na região sul, Ponta Porã e Dourados devem alcançar 31ºC e 34ºC, respectivamente.

Além disso, outras localidades também enfrentarão temperaturas elevadas ao longo do dia. Rio Brilhante lidera com máximas previstas de 35ºC, seguida por Nova Andradina, Ivinhema e Naviraí com 34ºC. Três Lagoas, Nova Alvorada do Sul e Maracaju podem chegar a 33ºC, enquanto Bonito e Paranaíba estão previstos para atingir 32ºC. Costa Rica fecha a lista com 29ºC.

Mesmo com o predominante cenário de estabilidade, um alerta emitido pelo Inmet merece atenção especial. Previsto para terminar no fim da manhã, o aviso aponta para o risco de chuvas intensas em parte do estado. Municípios como Campo Grande e outros 32 estão sob alerta, com a possibilidade de chuvas atingirem um volume de até 30 milímetros, acompanhadas por ventos que podem alcançar até 60 km por hora.

Entre os municípios sob alerta estão Alcinópolis, Anastácio, Aquidauana, Bandeirantes, Bela Vista, Bodoquena, Bonito, Camapuã, Caracol, Cassilândia, Chapadão do Sul, Corguinho, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Dois Irmãos do Buriti, Figueirão, Jaraguari, Jardim, Ladário, Miranda, Nioaque, Paraíso das Águas, Pedro Gomes, Porto Murtinho, Ribas do Rio Pardo, Rio Negro, Rio Verde de Mato Grosso, Rochedo, São Gabriel do Oeste, Sonora e Terenos.

Com informações do Cemtec e Inmet.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram