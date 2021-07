Temperaturas começam a cair a partir deste domingo em MS

O domingo (18) em Mato Grosso do Sul ainda será marcado pela variação de nuvens, mas o grande destaque será a queda acentuada nas temperaturas. As áreas de instabilidade já se afastam e o tempo volta a ficar bastante seco com índices abaixo de 30% durante a tarde.

A massa de ar polar chega ao Estado e o frio começa pelo sudoeste onde o dia começa com mínima de 6°C e a máxima não deve passar dos 15°C ao longo do dia. Na capital a variação será entre 15°C a 20°C. Nas demais áreas do Estado as temperaturas não passam dos 25°C neste domingo.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu aviso de onda de frio, alertando para queda acentuada nas temperaturas que pode ser maior que 5°C abaixo da média por período. O aviso é válido para os próximos dias em todas as áreas de Mato Grosso do Sul.

Segundo a meteorologista e coordenadora do Cemtec, Valesca Fernandes, existe a probabilidade de geada para a região sul do Estado entre hoje e amanhã (19). “Conforme os dados do Inmet e CPTEC em decorrência da queda nas temperaturas mínimas, existe a chance de geada para a região sul”.

Ainda conforme o Cemtec, ventos de sudoeste em torno de 30Km/h com rajadas podem ocorrer e atingir entre 35-45Km/h na região Pantanal. Na capital e nas regiões leste e sudoeste, serão ventos oriundos do sul em torno de 20Km/h com rajadas de vento que podem variar de 15-25Km/h.