Tarcísio Meira e Glória Menezes tem evolução no quadro da covid-19

O ator Tarcísio Meira nasceu em São Paulo (SP) no dia 5 de outubro de 1935. Estreou na Globo em 1967 e trabalhou em mais de 60 programas, entre minisséries, especiais e novelas.

Atriz de teatro, televisão e cinema, Glória Menezes nasceu em Pelotas (RS). Na Globo, estreou em 1967 com a novela “Sangue e Areia”. Atuou em mais de 40 telenovelas na emissora.

Tarcísio e Glória são casados há quase 60 anos e pais do também ator Tarcísio Filho. (com informações do G1)