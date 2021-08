Sul-mato-grossense conquista mais um ouro e bate recorde mundial

A 36ª (trigésima sexta) medalha do Brasil, contabilizado como o 13º (décimo terceiro) ouro nas Paraolimpíadas Tóquio 2020, veio com sabor de recorde olímpico pelos pés do velocista sul-mato-grossense Yeltsin Ortega Jacques na modalidade de 1.500 metros T11, classe para atletas cegos. O recorde mundial é só dele com 03:57.60.

Jacques começou na frente marcando o ritmo forte da corrida emocionando os brasileiros. Foi uma vitória de ponta a ponta com fôlego e sobrando muito. Com esta douradinha o Brasil chega a 100 medalhas de ouro somando todas as Paraolimpíadas. Para Yeltsin está é a segunda medalha dourada e ele ainda disputa a maratona da classe T12 no sábado (4).

Jacques disse que o clima no Japão é parecido com Campo Grande e agradeceu aos moradores da Capital Morena e todo Mato Grosso do Sul. “Segura que vai dar recorde”, revelou Jacques sobre a frase do seu guia Bira. Experiente, Bira segurou a empolgação de Jacques que queria baixar ainda mais o recorde.

O atletismo brasileiro já conquistou 13 medalhas destas Paralimpíadas: seis ouros, três pratas e quatro bronzes.

Hoje ainda tem no horário de Brasília:

22 horas – 23h30min: Vôlei sentado masculino EGY x RPC (eliminatórias)

22 horas – 2h30min: Tênis de mesa masculino e feminino

23 horas – 8 horas: Tênis masculino e feminino (quartas de final e semifinais)

Programação de terça, 31 – horário de Brasília – manhã

0h30min – 4h30min: Basquete feminino (quartas de final)

1h15min – 4h15min: Golbol masculino (quartas de final)

2 horas – 3h30min: Vôlei sentado masculino BRA x GER (eliminatórias)

4 horas – 7h45min: Bocha individual misto (quartas de final e semifinais)

4h30min – 6 horas: Futebol de 5 masculino ARG x THA (eliminatórias)

4h30min – 9 horas: Tênis de mesa masculino e feminino (quartas de final)

5 horas – 8h35min: Natação masculino e feminino (final)

5h30min – 9h20min: Tiro com arco feminino individual (eliminatórias a final)

5h45min – 8h45min: Golbol masculino (quartas de final)

6h15min – 10h15min: Basquete feminino (quartas de final)

6h30min – 10 horas: Vôlei sentado masculino CHN x ISL (eliminatórias)

6h30min – 10 horas: Vôlei sentado masculino BIH x JPN (eliminatórias)

7 horas – 10h5min: Salto em distância feminino (final)

7 horas – 10h5min: Arremesso de peso masculino (F20 e F32 – final)

7 horas – 10h5min: Atletismo masculino 400m (T12, T20 e T38 – final)

7 horas – 10h5min: Salto em altura masculino (T63 – final)

7 horas – 10h5min: Atletismo feminino (100, 200 e 400 m – final)

7h30min – 9 horas: Futebol de 5 masculino MAR x ESP (eliminatórias)

