As imagens são de dor e tristeza. Uma sucuri morta após incêndio em regiões florestais em Mato Grosso do Sul.

Capitão do CBMMS (Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul) Valdeck de Siqueira Santos lamenta a tristeza em se deparar com a imagem.

Devido o clima seco, os riscos de queimada são ainda maiores e quem paga por isso são os animais. (Com Itamar Buzzatta)