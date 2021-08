Soldados dos EUA chegam com aeronaves a MS para treinamentos de guerra

Neste sábado (21), duas aeronaves com soldados dos EUA chegam a MS para treinamentos. Os militares devem participar do Exercício Conjunto Tápio 2021, conforme nota divulgada pela Força Aérea Brasileira (FAB). As forças dos Estados Unidos (EUA) vieram ao Brasil para “uma oportunidade para o intercâmbio de experiências e desenvolvimento doutrinário.

A atividade irá contribuir para possíveis participações do País em missões previstas nos acordos de paz da Organização das Nações Unidas (ONU)”, detalharam. Ainda de acordo com as informações da FAB, as simulações e os exercícios ocorrerão até o dia 3 de setembro. Ao todo, serão empregadas 30 aeronaves e 16 Unidades Aéreas e de Infantaria para o treinamento em Campo Grande.

Veja também: EUA dizem que 17 mil deixaram Cabul na última semana