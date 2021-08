Sob suspeita de feminicídio, corpo é encontrado em cova. É Elisiane Ferreira da Silva Alves, 39 anos, que estava desaparecida há cinco dias. O boletim de ocorrência foi feito neste domingo (1º de agosto), quando suas amigas estranharam ela não retornar suas tentativas de contato..

De acordo com informações do delegado Felipe Potter da polícia civil de Chapadão do Sul, o corpo estava enterrado em um local da zona rural em um cova rasa.

Os policiais foram até o companheiro da vítima, que confessou o crime. Foi ele que levou a equipe policial até o local onde o corpo foi desovado na divisa com GO.

Amigos e parentes ficaram preocupados com o sumiço de Elisiane. Ela não estava atendendo o celular e desde domingo (1º) não entrou em contato com ninguém. Ela era de Alagoas e estava na cidade há dois anos.

O crime de feminicídio cresceu 41,7% no ano passado em Mato Grosso do Sul. Os dados são do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgados ontem (15), e a taxa é de 3 mortes a cada 100 mil habitantes. Conforme o levantamento, em 2020, 43 mulheres foram vítimas de feminicídio no Estado, 13 a mais que em 2019.