Sete são levados à delegacia durante apreensão de carros

Com dois carros recuperados, ambos Jeep Renegade, pela Polícia Militar, durante a operação Cidade Tranquila, deflagrada na sexta-feira, 23 de julho, em Corumbá e Ladário, sete pessoas foram encaminhadas à Delegacia de Polícia. No primeiro caso, três homens de 27, 47 e 28 anos e duas mulheres, de 45 e 28 anos, e na segunda apreensão, um casal, mulher de 46 anos e homem de 32 anos. Os veículos tinham como destino a Bolívia.

O primeiro carro abordado foi veículo de cor branca, placa RFM 8E09, pertencente a uma locadora da cidade de Florianópolis e que era conduzido pelo homem de 27 anos. Com ele estavam as duas mulheres de 45 e 28 anos. O automóvel foi abordado após denúncia, na Estrada Parque. O condutor vinha pela estrada do Porto da Manga, com destino a Corumbá e depois seguiria para a Bolívia.

Durante a abordagem, foram feitas buscas, sendo encontrada uma pequena quantia de maconha. O homem, ao ser questionado, informou que alugou o veículo no dia 20 de julho e que veio a passeio com as duas mulheres, sendo que entregaria o veículo conforme consta no contrato. Mas devido a nervosismo e contradições, o homem acabou confessando que foi contratado pelo indivíduo de 28 anos, que mora em Corumbá, para trazer o carro até a cidade, onde o deixaria na rua Joaquim Murtinho, em frente ao Aeroporto e logo em seguida o automóvel seria levado para a o país vizinho. Ele receberia o valor de R$ 2 mil pelo “serviço”.

Os policiais se deslocaram até o endereço combinado entre os homens, momento em que foi feita a abordagem aos indivíduos de 28 anos e de 47 anos, que estavam em um carro, com placas da Bolívia, aguardando o condutor. Ao serem abordados, o homem confessou aos policias que veio para buscar o veículo que havia contratado através do condutor, para atravessá-lo ao país vizinho. Todos os envolvidos foram presos e conduzidos juntamente com os veículos para a Delegacia de Polícia Civil.

Já o outro Jeep Renegade, placas RNF1J88, de cor prata, foi apreendido na rua Sete de Setembro esquina com a Avenida General Rondon, Centro. O carro estava em poder do homem de 32 e mulher de 46 anos.

Conforme a PM, denúncia levou a equipe até o local, pois constava que o automóvel tinha registro de apropriação indébita. O homem disse que alugou o veículo na cidade de Mogi das Cruzes, São Paulo, no dia 21 de julho, com previsão de entrega no dia 24 deste mês, e veio a Corumbá “a passeio”.

Foi feito contato com a locadora responsável e os policiais confirmaram que havia um registro de apropriação indébita na cidade de Santo André, São Paulo. O casal foi encaminhado junto com o automóvel ao Distrito Policial. (Leonardo Cabral Diário Corumbaense)