Servidores de escola são sequestrados e deixados em rodovia; polícia faz buscas por criminosos em Corumbá

Dois servidores da escola municipal José de Souza Damy, no bairro Cristo Redentor, foram sequestrados na tarde de quarta-feira (5), em Corumbá, cidade a 425 quilômetros da Capital. Três homens armados renderam as vítimas, fugiram e as levaram para um local onde as mantiveram em cárcere. A polícia faz buscas nesta quinta-feira (6) para encontrar os criminosos.

De acordo com o site Diário Corumbaense, uma servidora de 57 anos e um servidor de 33 anos são as vítimas dos sequestradores. Eles cumpriam expediente administrativo já que os alunos e professores estão de férias. Neste período, o trio chegou armado.

Os suspeitos levaram o carro da diretora que estava do lado de fora da escola, com as vítimas rendidas. O servidor de 33 anos chegou a ser agredido com chutes. Ele foi colocado no porta-malas do veículo enquanto a outra vítima foi no banco de trás.

O trio levou as vítimas para uma casa grande, onde mantiveram os servidores em cárcere por cerca de 3 horas. Os reféns ouviram os homens negociando para atravessar o carro para a Bolívia, que faz fronteira com Corumbá. Após este fato, as vítimas foram colocadas em outro carro, que rodou por cerca de 20 minutos com elas.

O grupo deixou os servidores em uma área de matagal localizada na saída para BR-262. Eles subiram uma ribanceira próxima e pediram socorro para os condutores que passavam pela rodovia. Um motorista de aplicativo que chegava na cidade os atendeu e acionou a polícia.

O trio levou o carro da servidora, celulares, aliança, carteira de bolso, corrente e pulseira. Nesta manhã, os investigadores da PC (Polícia Civil) estão na rua para tentar localizar os suspeitos pelo sequestro. A investigação deve incluir ainda imagens de câmera de segurança da região.