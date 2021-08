Sem chuva, domingo será de muito sol e calor em MS

O ar seco toma conta do Centro-Oeste do Brasil e impede a formação de nuvens de chuva. O domingo (22) será mais um dia de forte calor em todas as áreas de Mato Grosso do Sul, com bastante sol, temperaturas elevadas e baixa umidade do ar durante a tarde.

Vale lembrar que a combinação de ar seco e quente favorece a formação de novos focos de queimadas. Outro cuidado indispensável com o tempo seco e muitos dias sem chuva é com a saúde. Tomar bastante água, umidificar ambientes, e evitar exposição ao sol nas horas mais quentes do dia estão entre as recomendações de especialistas.

Os níveis de umidade do ar podem ficar abaixo de 15%. De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) os menores valores são esperados para as regiões centro-norte, leste e pantaneira.

As temperaturas podem registrar mínima de 16°C e a máxima pode chegar aos 40°C em áreas do sudoeste e região pantaneira.

Neste sábado (21), duas aeronaves com soldados dos EUA chegam a MS para treinamentos. Os militares devem participar do Exercício Conjunto Tápio 2021, conforme nota divulgada pela Força Aérea Brasileira (FAB). As forças dos Estados Unidos (EUA) vieram ao Brasil para “uma oportunidade para o intercâmbio de experiências e desenvolvimento doutrinário.

A atividade irá contribuir para possíveis participações do País em missões previstas nos acordos de paz da Organização das Nações Unidas (ONU)”, detalharam. Ainda de acordo com as informações da FAB, as simulações e os exercícios ocorrerão até o dia 3 de setembro. Ao todo, serão empregadas 30 aeronaves e 16 Unidades Aéreas e de Infantaria para o treinamento em Campo Grande. (leia a matéria completa aqui)

