Sem asfalto, moradores do Jardim Itamaracá relatam descaso das autoridades

A pedido de leitores, a equipe da TV O Estado visitou nesta quarta-feira (07) o bairro Jardim Itamaracá, zona Sul de Campo Grande, onde entrevistou alguns moradores que pedem asfalto e outras melhorias na região.

De acordo com o estudante de enfermagem, Clayton de Souza Fernandes, a falta de pavimentação nas ruas é um dos principais problemas do bairro. “Nos últimos 10 anos tivemos um grande crescimento populacional junto com o crescimento do comércio, porém as ruas não acompanharam essa evolução”, afirma.

O jovem denuncia que não faltam “promessas” de asfalto na época das eleições, algo que até agora não aconteceu. “O que eles fazem são maquiar as ruas com cascalho”, diz.

Um motorista que passava pelo local, Davi Nogueira Bezerra conversou com a equipe e contou que já pediu para que a Prefeitura fizesse um espaço de lazer para as crianças. “Nós temos um lugar aqui e a gente pede pra fazer uma praça, um lugar pro pessoal caminhar, pras crianças jogarem bola e nunca fizeram nada”, revela.

O Jornal O Estado Online encaminhou as reclamações dos moradores do Jardim Itamaracá para as autoridades competentes.

